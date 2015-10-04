Кэмерон заявил, что готов применить ядерное оружие в случае необходимости

Об этом в воскресенье сообщает "Дождь" со ссылкой на Sky News.

Во время выступления на конференции партии консерваторов в Манчестере Дэвид Кэмерон сказал, что, если это будет необходимо, он готов использовать ядерное оружие. Этим заявлением он раскритиковал позицию лидера лейбористов Джереми Корбина.

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Вопрос ядерного потенциала Великобритании обсуждался в ходе предвыборной кампании. Консерваторы, которые набрали наибольшее количество голосов, рассказали, что продолжат работы по строительству четырех атомных подводных лодок.

В свою очередь Лейбористская и Шотландская национальные партии раскритиковали это решение. По их данным, программа модернизации ядерных вооружений может обойтись стране в 100 миллиардов фунтов стерлингов.