Российские волонтеры показали, как РФ бомбила жилые кварталы Сирии неуправляемыми бомбами
Появились доказательства ударов российской авиации неуправляемыми бомбами по жилым кварталам города Телль-Биса – северного пригорода Хомса, который контролируют представители группировки «Сирийская свободная армия».
Их опубликовали российские блогеры, которые занимаются поисками доказательств военного присутствия РФ в Украине и в Сирии, передает "Радио Свобода".
Эти бомбардировки стали одними из первых после того, как Совет федерации России разрешил президенту использовать войска за рубежом.
В расследовании группы волонтеров War In Ukraine (WIU) говорится, что вывод о нанесении удара по густонаселенному центру города можно сделать, сравнив видео бомбардировок, опубликованных на канале группировки «Джейш-ат-Тавхид» (Jaish al-Tawhid) с общедоступными спутниковыми и другими снимками местности. «Джейш-ат-Тавхид» – представители так называемой «умеренной сирийской оппозиции». В расследовании приводятся доказательства, что именно ее представители контролировали Телль-Бису на момент нанесения авиаударов.
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Видео последствий бомбардировок опубликовано на канале группировки «Джейш-ат-Тавхид» в YouTube.
Сравнив местность на видеозаписи и спутниковые снимки Google, удалось вычислить, куда были сброшены бомбы.
Смотря на кадры видеозаписей, авторы расследования заявляют, что город Телль-Биса на момент удара находилось под контролем группировки «Джейш-ат-Тавхид» – об этом свидетельствует, в частности, эмблема группировки, расположенная на одном из автомобилей на видео.
Во время расследования блогерам также удалось выяснить, какой тип бомб применяют в Сирии российские военные – это осколочно-фугасные авиабомбы ОФАБ-250.
Бомбы ОФАБ-250, как следует из их характеристик, опубликованных в интернете, являются неуправляемыми и не относятся к разряду высокоточного оружия, о применении которых в Сирии говорят представители Министерства обороны России.
Представители так называемой сирийской оппозиции заявляют, что в результате бомбардировок Телль-Бисы погибли более 30 гражданских, включая женщин и детей. Представители российского командования отвергают эти обвинения и утверждают, что «выбирают цели для нанесения ударов только согласно полученным разведданным и четко за пределами населенных пунктов».