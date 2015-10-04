Российские волонтеры показали, как РФ бомбила жилые кварталы Сирии неуправляемыми бомбами

Их опубликовали российские блогеры, которые занимаются поисками доказательств военного присутствия РФ в Украине и в Сирии, передает "Радио Свобода".

Эти бомбардировки стали одними из первых после того, как Совет федерации России разрешил президенту использовать войска за рубежом.

В расследовании группы волонтеров War In Ukraine (WIU) говорится, что вывод о нанесении удара по густонаселенному центру города можно сделать, сравнив видео бомбардировок, опубликованных на канале группировки «Джейш-ат-Тавхид» (Jaish al-Tawhid) с общедоступными спутниковыми и другими снимками местности. «Джейш-ат-Тавхид» – представители так называемой «умеренной сирийской оппозиции». В расследовании приводятся доказательства, что именно ее представители контролировали Телль-Бису на момент нанесения авиаударов.

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Видео последствий бомбардировок опубликовано на канале группировки «Джейш-ат-Тавхид» в YouTube.

Сравнив местность на видеозаписи и спутниковые снимки Google, удалось вычислить, куда были сброшены бомбы.