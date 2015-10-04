Кэмерон хочет купить 20 новых беспилотников для борьбы с террористами ИГ

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал приобрести 20 новых беспилотных летательных аппаратовдля дистанционной ликвидации боевиков "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на интервью Дэвида Кэмерона газете The Telegraph.

"На данный момент у нас есть 10 беспилотников типа Reaper. Мы собираемся заменить их новым модернизированным оборудованием - закупим в два раза больше беспилотников типа Protector, чтобы обеспечить нашу безопасность", - сообщил Кэмерон.

Он также заявил, что собирается ускорить процесс получения разрешения парламента на операцию Великобритании в Сирии.

Кэмерон отметил, что военная операция России в Сирии не повлияет на решение Великобритании отправить туда беспилотники.

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Как сообщал УНИАН, Великобритания призвала Россию доказать, что ее воздушные удары в Сирии имели целями только объекты группировок "Исламское государство" и тех, что связаны с сетью "Аль-Каида", но не умеренных оппонентов режима президента Сирии Башара аль-Асада.