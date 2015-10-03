Убийца, устроивший стрельбу в американском колледже, учился в том же классе, который расстрелял

Об этом сообщил в пятницу шериф округа Даглас Джон Хэнлин, передает ТАСС.

"Судебный медэксперт опознал его как 26-летнего Кристофера Шона Харпера Мерсера. Он учился в классе, где произошла стрельба", - информировал он, не уточнив, однако, когда и какой срок тот проходил обучение".

Алекс Фрир из колледжа Umpqua вспомнил, что в прошлом семестре Мерсер помогал устанавливать декорации для постановки театрального кружка. "Он был обычный юноша, как и все остальные. Только немного странный, будто отсутствующий все время", - рассказал он телевидению.

Читайте такжеСтрелок, убивший 13 человек в американском колледже, хотел прославиться в прессе

Согласно имеющейся информации, Мерсер несколько лет назад переехал с матерью из штата Калифорния в Орегон. Его отец Иэн Мерсер, проживающий в Тарзане (штат Калифорния), не может поверить в то, что случилось. "Как и все, я шокирован", - признал он.

По откликам соседей, сын с матерью, которая работала сиделкой, вели уединенный образ жизни. Юноша "казался реально недружелюбным", по обыкновению вечерами "сидел сам по себе на балконе с фонариком", вспоминает соседка Бронет Харт. Она слышала, как в день трагедии мать Мерсера "плакала навзрыд".

Читайте такжеПолиция США уточнила количество жертв стрельбы в колледже и установила личность убийцы - СМИ

Как объявила Селинес Нунес из Бюро США по контролю за оборотом алкоголя, огнестрельного оружия и табака, у преступника было 13 единиц огнестрельного оружия. Пять пистолетов и обрез были найдены на месте преступления, еще два пистолета, четыре винтовки и обрез - при обыске в доме Харпера. По словам Нунес, оружие было "приобретено на законных основаниях в течение последних трех лет" у продавцов с лицензией.