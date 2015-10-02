В Минфине России исключили дополнительное финансирование операции в Сирии

При этом он уточнил, что речь идет о текущем годе, передает Би-би-си. Силуанов отметил, что в рамках бюджета 2016 года этот вопрос пока не прорабатывался.

"У нас все это делается в пределах бюджета минобороны. Каких-то дополнительных расходов в текущем году мы нести не будем", - сказал министр, добавив, что правительство посмотрит, что будет в следующем году.

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При этом официально стоимость операции в Сирии не называлась.

Ранее сегодня бывший министр финансов РФ и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин сравнил затраты на российскую военную операцию в Сирии со стоимостью масштабных учений.