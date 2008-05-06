В Латвии арестовали украинца, который якобы посадил на мель лайнер Mona Lisa

Арестован помощник капитана севшего на мель в Балтийском море судна Mona Lisa.

Об этом сообщил министр обороны Латвии Винетс ВЕЛДРЕ в интервью газете «Сегодня».

"Судно могло сесть на мель в результате неудачного маневра, который приказал провести капитан, желая, чтобы пассажиры могли сфотографироваться на фоне мыса Колка. Ошибку, вероятно, допустил помощник капитана, которого уже арестовали", - сказал В.ВЕЛДРЕ.

По неофициальной информации, предоставленной газете "Сегодня" в правоохранительных органах Латвии, арестованный - гражданин Украины.

"Я говорил с одним украинским моряком, вторым помощником капитана, который на Mona Lisa совершал не первый рейс. Он сказал, что никто не застрахован от ошибок, но за последствия часто приходится отвечать всей команде", - заявил В.ВЕЛДРЕ.

Издание сообщает, что за свою 40-летнюю историю Mona Lisa, попадала на мель уже девять раз, в частности, у берегов Италии и Норвегии.

Как сообщал УНИАН, круизный лайнер Mona Lisa сел на мель в Ирбенском проливе в воскресенье, 4 мая, в 18 километрах от берега и в нескольких сотнях метров от Ирбенского маяка.

Mona Lisa принадлежит греческой судоходной компании, но ходит под флагом Багамских островов.

Спасатели завершили эвакуацию пассажиров.

По данным МИД Украины, среди пассажиров судна – 68 украинцев.