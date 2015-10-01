В Венгрии лишили гражданства рекордное для страны количество людей

В то же время, количество дел, связанных с подделкой официальных документов о гражданстве, по сравнению с прошлым годом увеличилось в пять раз.

Об этом сообщает Мukachevo.net со ссылкой на Magyar Nemzet.

Если таких случаев в прошлом году было всего четыре, в 2013 году лишь один, то сейчас уже количество лишенных гражданства достигло 53 человек. В первую очередь это касается сербов и украинцев.

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Решение о лишении (отзыве) гражданства подписывает лично президент Венгрии Янош Адер. Решение должно быть опубликовано в Венгерском Официальном вестнике.

В основном речь идет о нарушении Закона о гражданстве (разделы 4 и 9). Это означает, что некоторые из претендентов на гражданство Венгрии скрыли сведения об открытых против них уголовные дела в прошлом. Также на решение президента могут повлиять другие обстоятельства - у претендентов нет венгерских предков или они не владеют венгерским языком.