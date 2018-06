Граждане до востребования: иностранцы в центральных органах власти Украины не спешат сдавать зарубежные паспорта

Правительство Литвы официально подтвердило УНИАН, что Айварас Абромавичус, действующий министр экономического развития и торговли Украины, вопреки украинскому законодательству, является гражданином Литовской Республики.

Ранее на нескольких публичных мероприятиях журналисты разных изданий обращались к г-ну Абромавичусу (которому в конце 2014-го года президент Порошенко предоставил украинское гражданство для того, чтобы уроженец Литвы смог работать в правительстве Украины) с соответствующим вопросом, однако, всегда получали примерно один и тот же ответ: по версии министра, он престал быть гражданином Литвы «автоматически», в момент получения украинского паспорта, так как литовское законодательство запрещает двойное гражданство.

К сожалению, сейчас уже можно констатировать, что это была сознательная ложь.

В начале 2015-го года корреспонденты УНИАН обратились к г-ну Абромавичусу с просьбой предоставить доказательства того, что, получая гражданство Украины, он отказался от гражданства Литвы. Напомним, что украинское законодательство не признает двойного гражданства, а, также, согласно законам Украины, членом правительства может быть только украинский гражданин.

В официальном ответе Министерства экономразвития повторялся ранее озвученный Абромавичусом тезис о том, что, согласно законодательству Литвы, получение украинского паспорта означает автоматическое прекращение литовского гражданства.

Меж тем, как выяснил УНИАН, статья 7 Закона Литовской Республики о гражданстве предусматривает случаи, в которых гражданин Литвы может одновременно являться гражданином других стран.

В связи с этим, УНИАН был направлен официальный запрос в Министерство внутренних дел Литовской Республики, в ответ на который советник Министра внутренних дел Литвы Томас Бержинскас сообщил агентству следующее:

«Г-н А. Абромавичус является гражданином Литовской Республики. Такое решение было принято Департаментом миграции при Министерстве внутренних дел, 20-04-2015, на основании данных, имеющихся в распоряжении Департамента миграции, что статья 7 Закона о гражданстве может быть применена к этому конкретному человеку».

Текст ответа на английском языке: «Mr. A. Abromavičius is a citizen of the Republic of Lithuania. Such decision was made by the Migration Department under the Ministry of the Interior, in 20 04 2015, based on data, available to the MD, that Article 7 of the Law on Citizenship can be applied to this particular person».

Седьмая статья Закона Литовской Республики о гражданстве («Случаи, когда гражданин Литовской Республики может одновременно состоять и в гражданстве другого государства»), гласит:

Гражданин Литовской Республики может одновременно состоять в гражданстве другого государства в случае, если он соответствует хотя бы одному из следующих условий:

1) гражданство Литовской Республики и гражданство другого государства получил при рождении и ему не исполнился 21 год;

2) является лицом, высланным из оккупированной Литовской Республики до 11 марта 1990 г. и получившим гражданство другого государства;

3) является лицом, покинувшим Литву до 11 марта 1990 г. и получившим гражданство другого государства;

4) является потомком указанного в пункте 2 или 3 настоящей статьи лица;

5) при заключении брака с гражданином другого государства само собой (ipso facto) получил гражданство этого государства;

6) является лицом, которому не исполнился 21 год, в случае, если он стал приемным ребенком граждан (гражданина) Литовской Республики до достижения им 18 лет, и в связи с этим получил гражданство Литовской Республики согласно части 1 статьи 17 настоящего Закона;

7) является лицом, которому не исполнился 21 год, в случае, если он, гражданин Литовской Республики, до достижения им 18 лет стал приемным ребенком граждан (гражданина) другого государства и в связи с этим получил гражданство другого государства;

8) гражданство Литовской Республики получил в порядке исключения, будучи гражданином другого государства;

9) гражданство Литовской Республики получил, имея статус беженца в Литовской Республике».

По сведениям УНИАН от источников в Литве, на Айвараса Абромавичуса распространяются привилегии, предусмотренные 4-м пунктом 7 статьи Закона. Как рассказали агентству литовские журналисты, один из родственников нынешнего главы Минэкономразвития Украины в период советской оккупации Литвы эмигрировал в Бразилию (к слову, в минувшую пятницу информацию о том, что Айварас Абромавичус является также гражданином Бразилии, озвучил экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский).

Не стал жечь мосты

Особый цинизм лжи Абромавичуса касательно «автоматического» лишения литовского гражданства заключается также в том, что, для сохранения гражданства Литовской Республики при получении паспорта другой страны, необходимо подать соответствующее ходатайство в литовские органы власти. И, как сообщили УНИАН информированные источники в Вильнюсе, такое ходатайство – о сохранении за Абрамовичусом литовского гражданства после получения украинского паспорта – подала мать украинского министра.

Исходя из полученных сведений, УНИАН обратился с новым запросом к литовскому гражданину, работающему украинским министром, с просьбой предоставить конкретные доказательства – если не факта лишения гражданства Литвы, то, хотя бы, реальных намерений такого отказа. Минэкономики (Абромавичус, в отличие от, например, министра финансов Натальи Яресько, предпочел в личную переписку с журналистами не вступать, стыдливо укрывшись за отписками своих подчиненных), отвечая на этот запрос агентства, неожиданно раскрыло схему-лазейку, которая позволяет министрам и советникам прокуроров в Украине сохранять за собой гражданство исторической родины. Собственно, после чего и стало понятно, от чего успешные предприниматели из Литвы и США, а также политики из Грузии так охотно становятся украинцами и идут работать в украинскую власть.

В ответе Минэкономики УНИАН было сказано следующее: «Абромавичус получил гражданство Украины путем принятия в гражданство Украины со 2 декабря 2014 года – даты издания Указа Президента Украины «Про принятие в гражданство Украины Абромавичуса А. как лица, принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес».

Эта формулировка, по которой Порошенко предоставил гражданство и другим реформаторам-экспатам важна потому, что на людей, получивших гражданство страны именно таким образом, по версии Минэкономики не распространяется действие пункта 9-й статьи Закона Украины «О гражданстве», гласящего, что одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является «предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательства прекратить иностранное гражданство (для иностранцев)».

Правда, даже эта казуистика не «спасает» иностранцев, ставших украинцами, от необходимости избавляться от паспортов других стран. Однако, если говорить упрощенно, людей, который представляют интерес для Украины, при выдаче украинского паспорта на отсутствие других гражданств не проверяют. Правда, становясь украинцами, иностранцы должны подписать обязательство избавится от прочих гражданств. И вот тут – самое интересное: 2-й пункт второй части 9-й статьи Закона Украины «О гражданстве», говорит, что «иностранцы, подавшие обязательство прекратить иностранное гражданство, должны предоставить документ об этом, выданный уполномоченным органом соответствующего государства, уполномоченному органу Украины в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины».

«Таким образом, - резюмируют в своем официальном ответе Минэкономики, - Абромавичус должен подать документ о прекращении литовского гражданства или декларацию об отказе от литовского гражданства до 3 декабря 2016 года».

В этом ответе – вся соль: собственно, министры-иностранцы (и не только министры, но и советники, помощники и т.п.), приведенные в правительство с целью искоренения коррупции и проведения демократических реформ, имеют возможность побыть украинскими гражданами 2 года – и, в случае, если политическая карьера в Украине им надоест, выбросить украинский паспорт в мусорный бак и вернутся на родину полноправными гражданами. Не получатся реформы – с кем не бывает, главное – никакой ответственности или последствий, даже политических. Да и в стране, реформы в которой не задались, жить не придется. Это, конечно, очень удобно – ведь у реформаторов-иностранцев нет рисков получать на старости лет нищенскую пенсию и платить при этом драконовские тарифы, заботливо повышенные до заоблачных высот ими же.

Не один в поле воин

Нет никаких доказательств и того, что с прекращением своего американского гражданства торопится министр финансов Украины Наталья Яресько. Во всяком случае, из ее переписки с УНИАН напрашивается противоположный вывод.

В ответ на первый запрос по теме гражданства, отправленный в Минфин одновременно с аналогичным в Минэкономразвития, госпожа Яресько лично ответила: «могу сообщить, что я действую в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, которое предусматривает порядок и сроки прекращения иностранного гражданства».

А вот на уточняющий запрос (с учетом открывшейся лазейки, позволяющей два года работать министру с двумя паспортами), содержавший просьбу предоставить копию обращения Натальи Яресько к федеральному правительству США о прекращении своего гражданства, возможно, опасаясь впоследствии быть пойманной на лжи, госпожа министр решила не отвечать, поручив неблагодарное дело кривить душой в официальных документах своему первому заместителю Игорю Уманскому. Который, правда, ничем не порадовал: он лишь повторил уже озвученный своей начальницей тезис о том, что Яресько действует «согласно требованиям»…

Хотя, если она действительно «действует», а не выжидает, пользуясь предоставленной законом возможностью, нет никаких причин, чтобы не показать журналистам официально зарегистрированный правительством США документ: конфиденциальную персональную информацию, если таковая в нем имелась бы, можно было бы заретушировать в копии официальной бумаги.

Собственно, так как соответствующих документов никто из назначенных за последние полгода в центральные органы власти Украины иностранцев журналистам не предоставил, имеются серьезные основания полагать, что этих документов – а, значит, и обращений в соответствующие органы государств, откуда прибыли в Кабмин, прокуратуру и различные администрации варяги – попросту не существует.

В этом контексте также любопытно, что ни Администрация президента, ни Кабмин, ни МВД, ни Генпрокуратура Украины, судя по всему, не слишком-то озабочены подобными нюансами, и, пребывание на госслужбе в суверенной стране действующего гражданина другого государства на Печерских холмах никого не смущает.

Например, после получения украинского паспорта, как сообщает издание «Грузия-онлайн», Саакашвили все еще продолжает быть грузинским гражданином (хотя, несмотря на это обстоятельство, он уже исполняет обязанности главы Одесской облгосадминистрации). Грузинское СМИ цитирует министра юстиции страны Тею Цулукиани, по словам которой, «формально сегодня Саакашвили все еще грузинский гражданин».

Вышеизложенное вынуждает констатировать: люди, прибывшие в Украину якобы для проведения реформ, неукоснительного соблюдения законов и борьбы с коррупцией, на деле сами не прочь обойти закон (который прямо запрещает и двойное гражданство, и работу иностранцев во власти, и их доступ к гостайне), как это до них делали одиозные чиновники Януковича. Ведь, раз уж на то пошло, члены ОПГ «Семья», организаторы афер с «вышками Бойко», Фирташ, Левочкин и Ахметов формально не нарушали закон. Если закон о приватизации шахты предусматривает, что к торгам за предприятие можно допустить только человека, чье имя начинается на «Р», а заканчивается на «Т», - то ведь абсолютно законно за 5 копеек эту шахту покупает единственный соответствующий требованиям закона претендент.

Да и Виктор Янукович, ныне находящийся в России, не воровал, к примеру, Межигорье. Он же его арендовал. При чем, «согласно требованиям украинского законодательства»…

В ближайшее время редакция направит официальные запросы персонально каждому иностранцу, получившему украинское гражданство, начиная с декабря 2014 года, и работающему в госструктурах – с просьбой предоставить доказательства конкретных действий, направленных на прекращение этими лицами иностранного гражданства. Госпоже Яресько и господину Абромавичусу, в соответствии… нет – в строгом соответствии с украинским законодательством, УНИАН будет и дальше периодически слать надлежащие запросы, и информировать общественность о полученных ответах.

