Германия хочет от России разъяснений об авиаударах в Сирии

"До сих пор нам не предоставили никакой информации по существу, касающейся целей и методов этих авиаударов", - сказал министр в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 30 сентября, передает Deutsche Welle.

В интересах Москвы предоставить мировому сообществу эту информацию как можно скорее, подчеркнул он.

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Штайнмайер настаивает на том, что любые военные действия на территории Сирии должны быть согласованы на международном уровне. В противном случае и без того "накаленная обстановка" чревата возникновением "дальнейших недоразумений" между партнерами, предостерег он.

Руководитель МИД Германии указал на то, что одними только военными действиями сирийский конфликт урегулировать невозможно и посоветовал России, США и соседям Сирии по региону как можно скорее включиться в дипломатический процесс.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, Совет федерации РФ по представлению президента России Владимира Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

В начале сентября СМИ сообщили, что российские военные уже принимают участие в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск.

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Напомним, сегодня Россия нанесла первый авиаудар в Сирии, однако не по исламистам, а по оппозиционерам. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.

Россия уверяет, что речь идет об использовании Военно-воздушных сил России для поддержки войск режима Асада в Сирии в борьбе против «Исламского государства».