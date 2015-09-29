Россияне выступают против ввода войск в Сирию - опрос

Большинство россиян выступают против ввода войск в Сирию.

Об этом свидетельствует опрос Левада-Центра.

Россия не должна оказывать прямую военную поддержку Сирии для поддержки ее руководства, считают подавляющее большинство россиян - 69%. За ввод войск высказались всего 14% опрошенных.

В то же время, россияне считают, что РФ должна помогать Сирии, используя политическую и дипломатическую поддержку (67%), а также оказывая гуманитарную помощь (55%).

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Почти две пятых (43%) опрошенных считают, что российское руководство должно консультировать и вооружать сирийских коллег, почти столько же опрошенных против такой помощи со стороны России (41%). Также 57% россиян не хотят принимать сирийских беженцев и помогать им, за - каждый пятый (21%).

Опрос проведен 18 – 21 сентября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/4,1%