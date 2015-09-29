Белый дом: элементы ПРО США в Румынии вступят в строй до конца 2015 года

Это подтвердил Белый дом по итогам прошедшей в понедельник встречи вице-президента США Джо Байдена и президента Румынии Клауса Йоханниса, передают РИА Новости.

На встрече обсуждалась, в частности, "размещение объекта противоракетной обороны в Девеселу, который заработает позднее в этом году", говорится в сообщении Белого дома.

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Обсуждались также вопросы безопасности, в том числе энергетической безопасности, а также политика, экономика и борьба с коррупцией. "Лидеры обсудили важность единого европейского подхода к энергетической безопасности и нынешнему кризису с мигрантами", — заключили в Белом доме.

Ранее УНИАН сообщал, что румынские парламентарии единогласно поддержали строительство двух объектов НАТО в Бухаресте в рамках новой оборонной стратегии альянса в Восточной Европе.