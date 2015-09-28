Япония за 60 лет выделила $330 миллиардов на официальную помощь в целях развития

Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на саммите ООН по устойчивому развитию, передает ТАСС.

"Последние 60 лет Япония постоянно вносила свой вклад в развитие международного сообщества. Общий объем предоставленной помощи в целях развития составил $330 млрд, - отметил Абэ. - В рамках этой программы в Японии прошли профессиональную подготовку более 560 тыс. человек, в другие страны было направлено около 190 тыс. специалистов".

Японский премьер-министр также выразил точку зрения, что для реализации программы развития ООН до 2030 года в мире необходимо создать новое глобальное партнерство. "В интересах исполнения принятой повестки необходимо создать новое глобальное партнерство без какого-либо разделения на север - юг, где все участники вносили бы свой вклад в общее развитие. Такое партнерство должно привести к тому, чтобы женщины, люди с ограниченными возможностями, молодежь активно участвовали в этих процессах, - сказал Абэ. - Япония, как часть этого партнерства, сделает все возможное для выполнения глобальных целей развития совместно с международным сообществом, включая цели по искоренению голода и бедности к 2030 году".

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"Япония готова участвовать в инвестиционных проектах не только в Азии, но и во всем мире", - отметил глава японского правительства. Он также напомнил, что в следующем году состоится шестая по счету Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD). Она впервые пройдет на территории Африки - в Кении.

Как сообщал УНИАН ранее, страны-члены ООН утвердили повестку дня в области глобального развития на следующие 15 лет, в котором пообещали полностью искоренить нищету и голод, бороться с социальным неравенством и изменением климата, а также обеспечить всеобщий доступ к образованию.