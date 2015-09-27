Цукерберг: расширение интернета в развивающихся странах может создать 140 миллионов рабочих мест

Об этом заявил в субботу основатель крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг, выступая в штаб-квартире ООН на одном из мероприятий "на полях" саммита по устойчивому развитию, передает ТАСС.

Цукерберг отметил, что на сегодняшний день 4 млрд человек не имеют доступа к возможностям, которые предлагает глобальная сеть.

"Подключив к интернету больше людей в развивающихся странах, мы можем создать 140 млн новых рабочих мест, вывести 160 млн человек из нищеты и предоставить свыше 600 млн детей возможность получать образование без серьезных затрат", - сказал он.

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По его словам, "интернет - это больше, чем просто сеть компьютеров".

"В наше время он является важной движущей силой социально-экономического прогресса", - считает основатель Facebook. Он также призвал относиться к всемирной паутине как к "важному средству поощрения прав и возможностей человека", который помогает добиваться "глобальной справедливости".

Цукерберг отметил, что расширение доступа в интернет и использование возможностей, которые он предлагает должно быть в основе стратегии по выполнению 17 Целей устойчивого развития, которые были утверждены на саммите ООН в пятницу. Они, в частности предполагают искоренение нищеты и голода к 2030 году, а также содействие экономическому росту.

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Как подчеркнул глава крупнейшей социальной сети, стимулирование инноваций в области технологий не должно рассматриваться как всего лишь одна составляющая повестки в области развития. Информационно-коммуникационные технологии, указал он, важны для обеспечения всеобщего здравоохранения, образования, мира, безопасности и других приоритетов.

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"Миллиарды людей используют интернет для того, чтобы выражать свое мнение и добиваться изменений, - сказал миллиардер . - Если мы действительно хотим объединить нации мира, давайте начнем с того, что соединим их сетью".