Олланд: Франция готова обсуждать борьбу с ИГ со всеми странами, в том числе с США, РФ и Ираном

Об этом 27 сентября заявил французский президент Франсуа Олланд, передает ТАСС.

"Позиция Франции состоит в том, чтобы обсуждать это со всеми игроками, всеми заинтересованными странами, в первую очередь с сирийскими соседями, арабскими странами, так называемыми державами - США, Россией, Ираном, - сказал он. - Мы не оставляем никого в стороне".

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Ранее УНИАН сообщал, что военно-воздушные силы Франции впервые нанесли авиаудары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.