Генсек ООН высказался за ликвидацию ядерного оружия

Как сообщает Центр новостей ООН, сегодня, 26 сентября - День борьбы за ликвидацию ядерного оружия.

В этой связи Пан Ги Мун заявил, что "единственной абсолютной гарантией того, что ядерное оружие никогда не будет применено, является его полная ликвидация".

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Генеральный секретарь ООН напомнил, что в 2015 году исполнилось 70 лет со дня первого и последнего применения ядерного оружия в ходе войны.

По мнению главы ООН, ликвидация ядерного оружия позволит высвободить колоссальные ресурсы, которые можно использовать для выполнения повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

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Пан Ги Мун выразил сожаление, что сегодня между государствами-членами наблюдаются все большие разногласия по поводу способов и сроков достижения цели освобождения мира от ядерного оружия. По его словам, это наглядно проявилось на конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия в мае этого года.

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Генеральный секретарь ООН призвал все государства проявить конструктивный подход и изыскать пути для продвижения вперед.