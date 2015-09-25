Послы стран Европы и США призвали боевиков разрешить гуманитарные организации на Донбассе

В частности, глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский, посол Франции в Украине Изабель Дюмон, посол Германии Кристоф Вайль, посол Швеции Андреас фон Бекерат, посол Норвегии Йон Элведал Фредриксен, посол Швейцарии Кристиан Шьоненбергер, посол Великобритании Джудит Гоф и посол США Джеффри Пайєтт призывают контролируемых Россией боевиков обеспечить возобновление деятельности гуманитарных организаций на оккупированных территориях Донбасса.

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Об этом говорится в заявлении главных гуманитарных доноров Украины, которая размещена на сайте посольства Швеции в Украине.

"Мы глубоко обеспокоены решением де-факто властей в Луганске относительно требования международным гуманитарным организациям, в том числе организациям ООН, завершить деятельность и оставить Луганскую область в течение сегодняшнего дня, 25 сентября. Отказ в предоставлении гуманитарной помощи нарушает международное гуманитарное право", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем дипломаты отметили, что такие действия противоречат седьмому пункту Комплекса мероприятий по выполнению Минского соглашения, подписанного 12 февраля 2015 года. В седьмом пункте указано: "Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи для тех, кто имеет потребности, на основе международного механизма".

Послы считают, что приостановление почти всех гуманитарных программ в Луганске и Донецке с середины июля 2015 года ставит под угрозу жизни наиболее уязвимых групп людей, включая детей, женщин и лиц пожилого возраста, которые не имеют доступа к основным услугам.

Дипломаты заявили, что в настоящее время 16 тыс. тонн гуманитарной помощи не может быть доставлено тем, кто больше всего в ней нуждается. Это имеет серьезное влияние на около 3 млн людей перед наступлением зимы.

"Мы призываем ответственных лиц обеспечить и поспособствовать немедленному восстановлению осуществлениясрочных гуманитарных мер со стороны международных гуманитарных агентств", - говорится в сообщении.