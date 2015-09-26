США заметили российские истребители над Сирией - CNN

Американский чиновник, имя которого не называется, рассказал CNN, что российские истребители выключили транспондеры в небе над Сирией "в очевидной попытке избежать обнаружения".

По словам собеседника CNN, истребители летели очень близко к транспортному самолету, чей транспондер был включен и функционировал. Российские истребители, как утверждает источник, были обнаружены американскими спутниками. Накануне агентство Reuters со ссылкой на Сирийский центр по правам человека сообщило, что правительственные войска Сирии использовали российские самолеты, чтобы нанести авиаудары по позициям террористической организации "Исламское государство", пишет ТСН.

Ранее источник агентства Bloomberg, близкий к Кремлю и министерству обороны России, заявлял, что российская военная авиация может получить приказ о нанесении ударов по позициям боевиков "Исламского государства" в одностороннем порядке, без согласования с США и странами коалиции.

Собеседник утверждал, что президент Владимир Путин готов пойти на авиаудар, если США не согласятся координировать свои действия с Россией, Ираном и армией Сирии.