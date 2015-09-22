Столтенберг: НАТО заинтересовано в укреплении защитных способностей Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Арсением Яценюком.

"Мы будем и впредь оказывать вам практическую помощь не только через целевые трастовые фонды, которые мы открыли в Украине, но и также при участии наших советников, которые работают в Министерстве обороны и в Генеральном штабе, поскольку мы хотим помочь вам обрести собственную мощь, возможность и способность защищать свою страну", - сказал Йенс Столтенберг.

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Как отметил генеральный секретарь, это сотрудничество продолжится, и НАТО будет оказывать еще большую поддержку. "Мы будем оказывать помощь в подготовке и обучении людей в Украине на всех уровнях, одновременно как гражданского, так и военного персонала, чтобы быть более эффективными в сфере коммуникаций", - сказал Йенс Столтенберг.

Он сообщил, что во время визита в Украину была достигнута договоренность расширить военно-техническое сотрудничество. "И это даст возможность украинской промышленности, украинским военным и Вооруженным силам приобрести новую мощь, это даст новый толчок им для того, чтобы они смогли успешно сотрудничать со своими коллегами из Альянса", - сказал генсек.