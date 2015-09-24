Кремль подтвердил встречу Путина и Обамы
18:11, 24 сентября 2015Мир
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В рамках сессии ГА ООН состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Бараком Обамой.
REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Кроме этого, как отмечается, Путин встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и генсеком ООН.
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"Путин выступит на Генассамблее, после этого состоится его беседа с Пан Ги Муном", - сказал Песков.
"Затем согласована беседа с премьер-министром Японии и после этого согласована беседа с президентом США Обамой", - добавил он.
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