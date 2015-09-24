Из-за давки в Мекке погибли больше 150 человек (фото)

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на органы власти Саудовской Аравии.

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Сотни получили ранения, сообщили чиновники гражданской обороны.

Стоит отметить, что это не первый случай смертей во время паломничества в Мекку. В 1990 году более 1400 погибли в давке в туннеле.

Напомним, мусульмане всего мира отмечают главный праздник в Исламе - праздник жертвоприношения Ид аль-Адха или Курбан-Байрам, который в этом году приходится на 24-26 сентября.