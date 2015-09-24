Из-за давки в Мекке погибли больше 150 человек (фото)
11:44, 24 сентября 2015Мир
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В результате давки в долине Мина близ священного города Мекка погибли по меньшей мере 150 человек, 390 пострадали.
/twitter.com/KSA_998
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на органы власти Саудовской Аравии.
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Сотни получили ранения, сообщили чиновники гражданской обороны.
Стоит отметить, что это не первый случай смертей во время паломничества в Мекку. В 1990 году более 1400 погибли в давке в туннеле.
Напомним, мусульмане всего мира отмечают главный праздник в Исламе - праздник жертвоприношения Ид аль-Адха или Курбан-Байрам, который в этом году приходится на 24-26 сентября.
لا تزال عمليات الفرز مستمرة، وارتفع عدد الإصابات إلى 400 إصابة و 150 حالة وفاة. pic.twitter.com/HjZ2QuiYst
— الدفاع المدني (@KSA_998) September 24, 2015
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