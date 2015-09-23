Россия засомневалась в происхождении "беларусских" цитрусовых и папайи

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Так, объемы поставки плодоовощной продукции беларусского происхождения продукции увеличились за 7 месяцев 2015 года более чем в 2 раза.

Вопросы возникли по поводу цитрусовых, латука, бахчевых и папайи, яблок, груш, абрикосов, вишни, черешни и ряда других продуктов. "При этом поставленная клубника, ежевика и малина, промаркированная как беларусская, по морфологическим и сезонным признакам имеет статус происхождения из третьих стран", отмечает ведомство.

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Отмечается, что Россельхознадзор неоднократно обращался в адрес беларусского Минсельхоза с просьбой предоставить объемы производства, экспорта и внутреннего потребления, а также информацию о местных производителях растениеводческой продукции. "Однако с декабря 2014 года беларусская сторона не реагирует на эти обращения", говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, представители беларусской таможни разъяснили, каким образом в РФ попадают морепродукты, произведенные в Беларуси. По словам главы таможенного комитета Юрия Сенько, Беларусь если на территорию страны завозится сырье в сыром виде и проходит в Беларуси полностью процесс обработки, приготовления, фасовки, меняется код товара, то продукт «абсолютно законно и объективно» становится товаром происхождения из Беларуси.