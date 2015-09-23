СМИ узнали сумму сделки по "Мистралям" между Францией и Египтом
20:07, 23 сентября 2015Мир
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Египет может получить "Мистрали" уже в марте 2016 года.
REUTERS
Источники информационного агентства Reuters в Париже назвали сумму египетской сделки Парижа по "Мистралям", пишет Новое время.
В частности, согласно информации источника в оборонном ведомстве Франции, Париж намерен продать вертолетоносцы Египту за приблизительно 950 миллионов евро.
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Собеседник информагентства сообщил, что Египет может получить "Мистрали" уже в марте 2016 года, после обучения экипажей.
Как сообщал УНИАН, власти Франции подтвердили решение продать Египту два вертолетоносца класса "Мистраль", построенных по заказу России.
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