Россия строит новые военные базы в Сирии - СМИ

20:49, 22 сентября 2015
Мир
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Россия строит две новые военные базы в Сирии и готовится к размещению войск в каждой из построек.

REUTERS

Об этом пишет во вторник, 22 сентября, газета Wall Street Journal, ссылаясь на британский аналитический центр IHS Jane's, сообщает Дождь.

На изображениях, которые аналитики IHS Jane's получили у подразделения Airbus Group и которые датированы серединой сентября, видно строительство склада оружия и военного объекта к северу от Латакии, пишет издание.

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По предположению редактора журнала Jane's Intelligence Review, это означает, что Россия готовится к размещению войск в каждой из построек. Он отметил, что на изображениях также видны новые палатки, которые обычно используют российские войсковые части.

По мнению WSJ, дальнейшая военная экспансия России рядом с сирийским побережьем Средиземного моря — последний сигнал того, что Москва готовится к участию в войне в Сирии. Как пишет издание, это создаст сложности коалиции во главе с США, которая борется с режимом Башара Асада и сражается с боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщал УНИАН ранее, в районе сирийского аэродрома в Латакии находятся российские военные, которые, по утверждению РФ, привлечены к охране и восстановлению взлетной полосы для доставки военных грузов.

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