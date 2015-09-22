Россия строит новые военные базы в Сирии - СМИ

Об этом пишет во вторник, 22 сентября, газета Wall Street Journal, ссылаясь на британский аналитический центр IHS Jane's, сообщает Дождь.

На изображениях, которые аналитики IHS Jane's получили у подразделения Airbus Group и которые датированы серединой сентября, видно строительство склада оружия и военного объекта к северу от Латакии, пишет издание.

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По предположению редактора журнала Jane's Intelligence Review, это означает, что Россия готовится к размещению войск в каждой из построек. Он отметил, что на изображениях также видны новые палатки, которые обычно используют российские войсковые части.

По мнению WSJ, дальнейшая военная экспансия России рядом с сирийским побережьем Средиземного моря — последний сигнал того, что Москва готовится к участию в войне в Сирии. Как пишет издание, это создаст сложности коалиции во главе с США, которая борется с режимом Башара Асада и сражается с боевиками террористической группировки "Исламское государство".

Как сообщал УНИАН ранее, в районе сирийского аэродрома в Латакии находятся российские военные, которые, по утверждению РФ, привлечены к охране и восстановлению взлетной полосы для доставки военных грузов.