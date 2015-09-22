"Банкир Путина" подал иск против России на 10 миллиардов долларов - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что иск был подан в понедельник, 21 сентября, в Постоянную палату третейского суда в Гааге.

Детали иска адвокаты Пугачева обещают сообщить во вторник, 22 сентября.

Получить оперативный комментарий от российского правительства, которое хочет арестовать олигарха за растрату и присвоение имущества, изданию не удалось.

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Ранее УНИАН сообщал, что все российские учреждения в Бельгии, за исключением защищенных дипломатическим иммунитетом, получили уведомление об аресте их имущества. Компания Yukos Universal Limited потребовала арестовать российское имущество, поскольку «имеет серьезные опасения относительно возможности получить причитающуюся ему сумму, в частности, за систематические отказа Российской Федерации выполнять вынесенные против него судебные решения и учитывая отношение РФ к данному решению».

Как сообщалось, Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компании ЮКОС 1,866,404,634 евро в качестве компенсации за допущенные в отношении компании нарушения права на имущество. Также ЕСПЧ постановил выплатить ЮКОСу еще 300 тыс. евро на возмещение расходов.