"Банкир Путина" подал иск против России на 10 миллиардов долларов - Reuters
Российский олигарх Сергей Пугачев, известный как "банкир Путина" из-за своего влияния в Кремле, подал иск против России на сумму более 10 млрд долларов из-за того, что его бизнес-империя была уничтожена после того, как он впал в немилость к Владимиру Путину.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что иск был подан в понедельник, 21 сентября, в Постоянную палату третейского суда в Гааге.
Детали иска адвокаты Пугачева обещают сообщить во вторник, 22 сентября.
Получить оперативный комментарий от российского правительства, которое хочет арестовать олигарха за растрату и присвоение имущества, изданию не удалось.
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Ранее УНИАН сообщал, что все российские учреждения в Бельгии, за исключением защищенных дипломатическим иммунитетом, получили уведомление об аресте их имущества. Компания Yukos Universal Limited потребовала арестовать российское имущество, поскольку «имеет серьезные опасения относительно возможности получить причитающуюся ему сумму, в частности, за систематические отказа Российской Федерации выполнять вынесенные против него судебные решения и учитывая отношение РФ к данному решению».
Как сообщалось, Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компании ЮКОС 1,866,404,634 евро в качестве компенсации за допущенные в отношении компании нарушения права на имущество. Также ЕСПЧ постановил выплатить ЮКОСу еще 300 тыс. евро на возмещение расходов.