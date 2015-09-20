Китай обеспокоен новым законом о японских силах самообороны
В Китае заявили, что недавно принятый Японией закон, позволяющий использовать войска сил самообороны страны за пределами национальной территории, угрожает миру в регионе.
В связи с принятием данного закона японские военные получают право действовать за рубежом впервые с 1945 года, когда Япония капитулировала в результате поражения во Второй мировой войне, сообщает ВВС.
В Токио должны помнить серьезные уроки истории, отметил министр обороны Китая вскоре после голосования в парламенте Японии.
В последние месяцы напряженность в отношениях между Китаем и Японией усиливается на фоне территориального спора за группу островов.
По мнению премьер-министра Японии Синдзо Абэ, инициированный им закон необходим, чтобы иметь возможность дать ответ на новые вызовы, в частности на угрозу со стороны Китая.
Власти Китая утверждают, что стремяться развивать двусторонние отношения в духе мира, развития и сотрудничества.
"В самой Японии принятию решения предшествовало более 200 часов политических дебатов, а голосование было отложено на несколько часов из-за протестов оппозиции, которая пыталась помешать принятию закона", - говорится в сообщении.
В статье отмечается, что многие японцы поддерживают положения пацифистской послевоенной конституции страны, которая запрещала использование созданных в 1954 году сил самообороны за границей.
Опасения в связи с принятым в Японии законом высказали и в Южной Корее. Сеул также имеет нерешенные територриальные споры с Токио.
До сих пор не подписала мирный договор с Японией и Россия. Токио высказывает территориальные претензии на острова Курильской гряды, отошедшие Москве по итогам Второй мировой войны.
Союзники Токио - США и Великобритания - одобрили решение японского парламента. По словам министра иностранных дел Великобритании Филипа Хэммонда, он ожидает, что Япония будет теперь активно принимать участие в миротворческих операциях.
Предложенные изменения скорее иначе интерпретируют, нежели официально меняют основной закон страны. Однако критики утверждают, что инициатива нарушает пацифистскую конституцию и может втянуть Японию в военные операции своего основного союзника США.
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Сторонники инициативы, напротив, настаивают, что эти меры жизненно необходимы для защиты Японии и ее региональных союзников и позволят осуществлять более широкие действия по поддержанию мира на всей планете.