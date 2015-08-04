Япония заявила, что не намерена легко отдавать России Курилы

Об этом заявил глава МИД Японии Фумио Кисида, передает Росбалт.

Отвечая на вопрос относительно обсуждаемого в России законопроекта, предусматривающего бесплатное выделение земли на Дальнем Востоке, Кисида ответил, что японским властям "известно об этой информации" и что правительство "внимательно наблюдает за действиями России в вопросах развития" южных Курильских островов.

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"Бесспорно, мы бы хотели продолжать упорный диалог с Россией для поиска решения данного вопроса, которое было бы приемлемо для обеих сторон", — заявил глава японского МИД.

"Что касается визита президента (РФ Владимира) Путина в Японию и визита главы МИД (Японии) в Россию, ничего еще не решено", — добавил Кисида.

Визит президента РФ в Японию был запланирован на осень прошлого года, однако не состоялся из-за охлаждения отношений на фоне агрессии РФ в Украине.