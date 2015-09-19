​В Грузии соратника Саакашвили приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Он также не сможет занимать государственные должности в течение 6 месяцев после освобождения, передает Грузия.Онлайн.

Угулава обвинялся в растрате 5 миллионов лари. Стоит отметить, что судья не удовлетворил ходатайство адвокатов Угулава о переносе судебного заседания на 1 неделю.

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Кроме того, Гиги Угулава не воспользовался своим правом выступить на процессе с заключительным словом.

Подчеркнем также, что суд вынес оправдательный приговор в отношении экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который проходил по делу вместе с Угулава.

Ранее УНИАН сообщал, что в Грузии летом 2014 года началось уголовное преследование Михаила Саакашвили. Бывший президент обвиняется в растрате бюджетных средств и превышении полномочий. В частности, он обвиняется в трате бюджетных денег на косметические процедуры и покупку одежды.

Кроме того, Саакашвили подозревают в превышении полномочий при разгоне митингующих в Тбилиси 7 ноября 2007 года, причастности к разгрому телекомпании «Имеди», а также присвоении имущества покойного олигарха Бадри Патаркацишвили.