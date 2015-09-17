В России пока не решили, как реагировать на украинские санкции
Правительство России решило проанализировать санкции Украины.
Правительство РФ проанализирует возможные последствия от новых санкций со стороны Киева, представит результаты руководству страны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА Новости.
"У нас этой тематикой занимается все-таки внешнеполитическое ведомство, а мы, естественно, свой анализ последствий принятых коллегами решений проведем, его представим руководству для принятия решений", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, будет ли РФ отвечать зеркально на введенные Украиной санкции и каков может быть этот ответ.
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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября о применении санкций против России.
Ранее сегодня президент проинформировал о решении СНБО от 2 сентября 2015 года о расширении перечня юридических и физических лиц Российской Федерации и других стран, против которых Украина применяет экономические санкции и другие ограничительные меры.
По словам Порошенко, эти ограничительные меры касаются более 400 физических и 90 юридических лиц, ответственных за осуществление преступной деятельности против нашей страны.