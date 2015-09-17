В России пока не решили, как реагировать на украинские санкции

Правительство РФ проанализирует возможные последствия от новых санкций со стороны Киева, представит результаты руководству страны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает РИА Новости.

"У нас этой тематикой занимается все-таки внешнеполитическое ведомство, а мы, естественно, свой анализ последствий принятых коллегами решений проведем, его представим руководству для принятия решений", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, будет ли РФ отвечать зеркально на введенные Украиной санкции и каков может быть этот ответ.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября о применении санкций против России.

Ранее сегодня президент проинформировал о решении СНБО от 2 сентября 2015 года о расширении перечня юридических и физических лиц Российской Федерации и других стран, против которых Украина применяет экономические санкции и другие ограничительные меры.

По словам Порошенко, эти ограничительные меры касаются более 400 физических и 90 юридических лиц, ответственных за осуществление преступной деятельности против нашей страны.