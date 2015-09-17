В Ливии за контрабанду нефти задержан российский танкер

Об этом сообщает Reuters.

Представитель властей Твафик Алскир сообщил, что задержаны 11 россиян, которые были членами команды.

По словам Алскира, команда и само судно доставлены порт Триполи.

Другие подробности пока не известны. Комментариев от международно признанного правительства пока не было.

ليبيا إلى الهاوية ثم القبض على باخرة نفظ في ميناء #زوارة تحمل 4849 الف طن وقود ديزل إلى متى سيتم تهريب النفظ الليبي pic.twitter.com/1zBmyZZ9rx — سالم الشرقاوي (@agly1988) September 16, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что военно-воздушные силы Ливии нанесли удар по нефтетанкеру, который незаконно зашел в порт Сирт, и ранили трех человек.

Отмечается, что власть вынесла предупреждение кораблю, но тот его проигнорировал.