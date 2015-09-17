В Ливии за контрабанду нефти задержан российский танкер
03:51, 17 сентября 2015Мир
2236 0
Вооруженные силы самопровозглашенного правительства Ливии в Триполи задержали российский танкер за попытку вывезти контрабандой нефть из порта Завара.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Представитель властей Твафик Алскир сообщил, что задержаны 11 россиян, которые были членами команды.
REUTERS
По словам Алскира, команда и само судно доставлены порт Триполи.
Другие подробности пока не известны. Комментариев от международно признанного правительства пока не было.
ليبيا إلى الهاوية ثم القبض على باخرة نفظ في ميناء #زوارة تحمل 4849 الف طن وقود ديزل إلى متى سيتم تهريب النفظ الليبي pic.twitter.com/1zBmyZZ9rx
— سالم الشرقاوي (@agly1988) September 16, 2015
Ранее УНИАН сообщал, что военно-воздушные силы Ливии нанесли удар по нефтетанкеру, который незаконно зашел в порт Сирт, и ранили трех человек.
Отмечается, что власть вынесла предупреждение кораблю, но тот его проигнорировал.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter