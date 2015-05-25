Воздушные силы Ливии обстреляли танкер с нефтью: судно до сих пор горит
Военно-воздушные силы Ливии нанесли удар по нефтетанкеру, который незаконно зашел в порт Сирт, и ранили трех человек
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников, передает Еспресо.TV.
Главком ВВС Сагра аль-Джеруши сообщил, что власть вынесла предупреждение кораблю, но тот его проигнорировал.
"Корабль в это время горит. Мы находимся в состоянии войны, и мы не примем нарушения безопасности независимо от того, происходят они на земле, в воздухе или на море", - добавил он.
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Пресс-секретарь государственной нефтяной компании NOC Мохамед аль-Харари рассказал, что танкер перевозил топливо для электростанции. Другой чиновник сообщил, что размер груза составлял около 25 тыс. тонн.
Электростанция Сирт контролируется силами, лояльными к Триполи. Другая часть города Сирт попала в руки боевиков «Исламского государства», отмечает агентство.