Франция хочет нанести авиаудары по "Исламскому государству" уже в ближайшие недели

Франция в ближайшие недели нанесет авиаудары по позициям террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

Об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Европейская правда со ссылкой на Agence France Press.

"В ближайшие недели, как только будут четко идентифицированы цели", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть нанесены удары.

При этом из стратегических соображений он не стал давать более детальную информацию.

Ле Дриан, кроме того, заверил, что французская сторона не будет согласовывать свои действия с режимом сирийского президента Башара Асада.

Читайте такжеПоддержка Россией режима Асада чревата затягиванием конфликта в Сирии - Керри

"Мы предпримем необходимые шаги, чтобы гарантировать нашим пилотам отсутствие угрозы в этой стране", - отметил министр обороны Франции.

Как заявлял президент Франции Франсуа Олланд, Франция присоединится к воздушным атакам коалиции против ИГИЛ после получения информации от разведывательных полетов, которые начнутся 15 сентября.

До сих пор Франция не принимала участия в авиаударах против исламистов, опасаясь, что такие действия могут расценить как поддержку режима сирийского президента Башара Аль-Асада.