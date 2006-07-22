Тысячи людей бегут от вулкана Майон

Более тысячи людей в панике бегут из окрестностей продолжающего извергаться в центральной части Филиппин вулкана Майон (Mayon), сообщает в субботу национальное информационное агентство ПНА.

Расположенная на острове Лусон "огненная гора" высотой 2 тысячи 462 метра выбрасывает потоки лавы и пирокластические облака - смесь раскаленных газов и обломков камней.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (ФИВС) оценивает общий вес выброшенных вулканом на протяжении пятницы газов и камней в 3 тысячи 816 тонн. Кроме того, на протяжении того же дня в этом районе зарегистрировано 369 подземных толчков. Около 1,2 тысячи жителей покрытых вулканическим пеплом деревень, расположенных в радиусе восьми километров от кратера, ищут убежище в более отдаленных населенных пунктах.

Вместе с тем, это пока что еще не главное извержение, которого местные специалисты ожидают уже несколько недель, заявил директор ФИВС Ренато Солидум (Renato Solidum). Однако оно может начаться уже на протяжении нескольких следующих дней, добавил он.

На этот случай в опасной зоне уже подготовлены десятки грузовиков, на которых предстоит эвакуировать население. Готовы и 34 эвакуационных центра, которым предстоит его принять.

Майон проявляет повышенную активность с октября 2004 года. Тогда же правительство Филиппин ввело вокруг кратера вулкана шестикилометровую "зону постоянной опасности".

Еще в конце февраля на протяжении 13,5 часов там было зарегистрировано 147 низкочастотных вулканических толчков по сравнению с нормой в пять или менее того. Кроме того, в кратере вулкана усилились выбросы газов и из него поднялся столб пепла высотой в 500 метров.

"С технической точки зрения, вулкан уже начал извергаться из-за накопившейся внутри него лавы, но мы постараемся предупредить о взрывном (извержении), которое стало бы действительно опасным", - сказал тогда Солидум.

Вулкан Майон извергался с 1616 года около 50 раз. В 1814 году, когда он похоронил под слоем вулканической грязи целый город, погибло свыше одной тысячи 200 человек. Извержение в 1993 году унесло 79 жизней. А в 2001 году его новое пробуждение вынудило власти эвакуировать около 50 тысяч проживавших поблизости филиппинцев.

Наряду с занимающей первое место в мире по числу активных вулканов соседней Индонезией Филиппины, где их насчитывается "всего" 22, входят в так называемое тихоокеанское "Огненное кольцо". Эта имеющая форму подковы полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.

В результате происходящего там столкновения мощных тектонических плит более плотные из них под колоссальным давлением спускаются к мантии земного шара и на глубине около ста километров под поверхностью начинают плавиться, приводя к частым выбросам раскаленной лавы. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90% из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же имеет место 90% всех землетрясений на земле.

Унесшее около 800 человеческих жизней извержение филиппинского вулкана Пинатубо в июне 1991 года стало одним из наиболее мощных в мире на протяжении всего XX века.

РИА "Новости"