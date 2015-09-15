В Сьерра-Леоне зафиксирован новый случай заражения Эболой

Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Национальный центр по борьбе с вирусом Эбола, передает РБК-Украина.

Как сообщается, согласно данным центра, жертвой лихорадки стала 16-летняя девушка, скончавшаяся в воскресенье в медицинском центре организации International Medical Corps (IMC) города Макени.

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Отмечается, что симптомы, характерные при заражении лихорадкой, появились у девушки во вторник, однако ее госпитализировали только в субботу.

Ранее сообщалось, что в деревне на севере Сьерра-Леоне 7 сентября вирусом Эбола заразилась еще одна женщина.

Ранее УНИАН сообщал, что в средине августа в Сьерра-Леоне была выведена из-под карантина целая деревня Массессебе в количестве пятисот человек, находящаяся в районе Тонкилили на севере страны. Это был последний в стране населенный пункт, который в течение трех недель существовал в изоляции после того, как в этом районе один приезжий скончался от эболы.