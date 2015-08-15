В Сьерра-Леоне снят карантин с последней деревни, которая была изолирована из-за эболы

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Это последний в стране населенный пункт, который в течение трех недель существовал в изоляции после того, как в этом районе один приезжий скончался от эболы.

Президент Сьерра-Леоне Эрнест Бай Корома в интервью Би-би-си сообщил, что эпидемия в стране сходит на нет.

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Всемирная организация здравоохранения со своей стороны заявляет, что вспышка эпидемии этого вируса будет побеждена к концу нынешнего года.

Ранее УНИАН сообщал, что более 500 человек были помещены на карантин из-за риска заражения лихорадкой Эбола в районе Тонколили на севере Сьерра-Леоне.

В число помещенных на карантин входили более 30 работников местной больницы, которые до этого ухаживали за пациентом, больным Эболой. Когда появились первые симптомы, его сначала доставили к целителю и только потом в больницу, где он позже скончался.