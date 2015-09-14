Россия начала самые масштабные военные учения 2015 года

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, учения являются завершающим этапом оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в 2015 году.

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Отмечается, что на учения привлекаются органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, а также органы управления и подразделения МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и ФСКН России, оперативная группа и подразделения от Вооруженных сил Республики Казахстан, входящие в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Согласно сообщению, всего в мероприятии примут участие около 95 тыс. военнослужащих РФ, будет задействовано более 7 тыс. единиц вооружения и военной техники, до 170 самолетов и 20 кораблей, в том числе в европейской части Российской Федерации на полигонах "Тоцкий" и "Донгуз" – до 12 тыс. военнослужащих, более 470 боевых бронированных машин, около 90 танков, свыше 250 боевых машин пехоты, до 130 бронетранспортеров, а также около 20 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.