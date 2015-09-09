Европарламент принял незаконодательную резолюцию по соблюдению прав мигрантов

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европарламента, передает РБК.

В документе подчеркивается, что Евросоюз и его государства-члены должны принять солидарность и уважение фундаментальных прав мигрантов и просителей убежища за основу своей миграционной политики. В нем также указано, что страны ЕС должны принять «энергичные и принудительные меры по предотвращению дальнейших трагедий на море».

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Принявшие резолюцию депутаты призывают к созданию эффективной и согласованной системы предоставления убежища в Евросоюзе для справедливого распределения беженцев между входящими в него странами.

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Как сообщал УНИАН, в Еврокомиссии решили, что вместо 2 тыс. мигрантов, о чем декларировалось ранее, Польша должна принять 11,5 тыс. Кроме этого, Еврокомиссия выделила 9 млн евро экстренного финансирования Венгрии и Австрии на преодоление миграционного кризиса.