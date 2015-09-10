"Дунайский поход": новые колонны войск НАТО въехали в Чехию
В Чехию из Германии въехали первые части войск НАТО из состава операции «Дунайский поход» - так называют запланированное передвижение военных стран Североатлантического союза из Германии через Чехию и Словакию в Венгрию.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Как сообщает Министерство обороны Чехии, от 9 до 14 сентября чешскими территориями переедет более 150 единиц военной техники, в частности можно будет увидеть и известные бронетранспортеры Stryker. Всего в мероприятии должны принять участие 550 военнослужащих армий стран НАТО.
Трасса передвижения колонны в Чехии берет начало в городе Розвадов на границе с Германией, оттуда колонна двинется в Прагу, затем направится к юго-западу в города Брно и Вышков. Предполагается, что 14 сентября из пограничного со Словакией города Ланжгот «Дунайский поход» покинет Чехию.
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Как сообщает канцелярия главы правительства Чехии, с американскими военными в Праге должен также встретиться генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберґ.
Помощь передвижению войскам стран НАТО, в частности, в логистике, будет предоставлять Армия Чехии, колонну на территории страны также будет сопровождать полиция.
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Ранее УНИАН сообщал, что 9-10 сентября по приглашению премьер-министра Богуслава Соботки в Чешскую Республику приедет с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.