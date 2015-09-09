В Словакии выступили против нового плана распределения беженцев

Об этом он заявил в среду после того, как президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о планах распределения 160 тысяч беженцев среди стран ЕС, пишет со ссылкой на Reuters Европейская правда.

В то же время, по словам Фицо, новое предложение Еврокомиссии содержит шаги "в правильном направлении".

Читайте такжеПрезидент Чехии призвал помогать мигрантам с Украины, а не из Африки

"Мы высоко оцениваем предлагаемые меры, включая защиту границ ЕС в Италии и Греции", - отметил Фицо.

"Мы готовы сделать финансовый взнос, а также обеспечить военное и техническое присутствие", - отметил он.

"Однако квоты являются иррациональными и не решают ничего. Давайте не склоняться к тому, что Германия и Франция говорят. Мы имеем наши собственные идеи, информацию и право сказать свое мнение", - подчеркнул словацкий премьер.