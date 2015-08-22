Береговая охрана Италии вытащила из воды около трех тысяч мигрантов

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Люди пытались попасть в Европу на 18 переполненных лодках, четыре из которых были резиновыми. В операции по спасению были задействованы семь судов, отправившиеся на поиски мигрантов после получения сигнала о бедствии", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИз-за неудачной попытки нелегала попасть в Великобританию в тоннеле под Ла-Маншем снова встали поезда

Сколько всего человек находилось в лодках, пока не уточняется. Также нет информации о возможных жертвах.

По данным ООН, за 2015 год в Средиземном море погибли около 1800 мигрантов.

Как сообщал УНИАН, накануне в Македонии объявили чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев.