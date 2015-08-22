Береговая охрана Италии вытащила из воды около трех тысяч мигрантов
22:27, 22 августа 2015Мир
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Береговая охрана Италии спасла около трех тысяч нелегальных мигрантов в Средиземном море.
Reuters
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
"Люди пытались попасть в Европу на 18 переполненных лодках, четыре из которых были резиновыми. В операции по спасению были задействованы семь судов, отправившиеся на поиски мигрантов после получения сигнала о бедствии", - говорится в сообщении.
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Сколько всего человек находилось в лодках, пока не уточняется. Также нет информации о возможных жертвах.
По данным ООН, за 2015 год в Средиземном море погибли около 1800 мигрантов.
Как сообщал УНИАН, накануне в Македонии объявили чрезвычайное положение из-за наплыва беженцев.
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