Вашингтон рекомендовал семьям дипломатов и военных покинуть Турцию
США рекомендовали семьям своих дипломатов и военных, размещенных в Турции, покинуть страну на фоне активизации боевых действий против группировки "Исламское государство".
Представитель Пентагона Питер Кук заявил, что добровольная эвакуация может коснуться около 900 человек в окрестностях города Адана недалеко от авиабазы Инджирлик, передает Би-би-си.
Читайте такжеТурция объявила о начале масштабной операции против "Исламского государства"
Он отметил, что рекомендация покинуть страну не связана с какими-то конкретными инцидентами, это только мера предосторожности.
Месяц назад Турция после долгих переговоров согласилась предоставить самолетам военной коалиции, возглавляемой США, возможность пользоваться двумя своими авиабазами для борьбы с боевиками "Исламского государства".
Позднее было достигнуто соглашение, по которому турецкая военная авиация имеет право принимать участие в авиаударах международной коалиции.