Вашингтон рекомендовал семьям дипломатов и военных покинуть Турцию

Представитель Пентагона Питер Кук заявил, что добровольная эвакуация может коснуться около 900 человек в окрестностях города Адана недалеко от авиабазы Инджирлик, передает Би-би-си.

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Он отметил, что рекомендация покинуть страну не связана с какими-то конкретными инцидентами, это только мера предосторожности.

Месяц назад Турция после долгих переговоров согласилась предоставить самолетам военной коалиции, возглавляемой США, возможность пользоваться двумя своими авиабазами для борьбы с боевиками "Исламского государства".

Позднее было достигнуто соглашение, по которому турецкая военная авиация имеет право принимать участие в авиаударах международной коалиции.