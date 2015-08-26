Турция согласилась участвовать в нанесении авиаударов по "Исламскому государству"

Об этом сообщил представитель Пентагона Питер Кук, передает "Голос Америки". Отвечая на вопросы журналистов, Питер Кук отметил, что "пройдет несколько дней", перед тем как турецкие ВВС начнут принимать участие в воздушных операциях.

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"Тот факт, что теперь турецкая авиация будет участвовать в операциях вместе с нашими самолетами, является важным шагом вперед, которого мы ждали. Мы старались урегулировать все организационные вопросы, и теперь нам удалось это сделать", – подчеркнул Питер Кук.

На прошлой неделе министр обороны Эштон Картер заявил, что военное ведомство США хотело бы, чтобы Турция более активно участвовала в борьбе с "Исламским государством".

В прошлом месяцеТурция разрешила авиации коалиции использовать свою авиабазу Инджирлик. А теперь, когда в авиаударах будут участвовать турецкие военные летчики, Турция становится еще более активным участником проводимых коалицией операций. Как отметил пресс-секретарь, ведутся переговоры и о еще более активном участии.

"В настоящий момент мы продолжаем обсуждать с Турцией возможности для дальнейшего расширения нашего сотрудничества", – заявил Питер Кук.

В ходе этих переговоров стороны уже начали обсуждать вопросы обеспечения безопасности вдоль южной границы с Турцией, отделяющей страну от Сирии и Ирака. Все большую обеспокоенность вызывает ситуация на турецко-сирийской границе, через которую на территории, контролируемые "Исламским государством", продолжают проникать иностранные боевики и оружие.

Турция обещала установить границы "безопасной зоны" в Сирии для защиты беженцев, спасающихся от боевых действий. Хотя, как отметил Питер Кук, между США и Турцией существует взаимопонимание в том, что касается увеличения масштабов сотрудничества, Пентагон не выразил большого интереса в создании подобной зоны. "В наших планах такая зона безопасности не упоминается",– заявил Питер Кук.