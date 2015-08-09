Истребители США F-16 прибыли в Турцию для ударов по ИГ
20:50, 09 августа 2015Мир
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На турецкую авиабазу Инджирлик прибыли первые шесть американских истребителей F-16, которые окажут помощь Анкаре в операциях против группировки "Исламское государство".
Истребитель F-16 / Wikimedia
В Инджирлик также прибыли два самолета технической поддержки и около 300 американских военнослужащих, передает Русская служба ВВС.
В июле турецкая авиация впервые нанесла удары по позициям боевиков "Исламского государства" в Сирии. Анкара также дала в прошлом месяце разрешение США использовать базу Инджирлик, которая находится вблизи турецко-сирийской границы.
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До сих пор военные США использовали эту авиабазу только для запуска беспилотников, наносивших удары по позициям ИГ в Сирии.
В течение ближайшего времени в Инджирлик, как ожидаются, прибудет еще несколько американских военных самолетов.
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