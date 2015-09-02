Apple начнет создавать собственные фильмы и телешоу - СМИ
Корпорация Apple планирует создавать собственный телевизионный контент.
Об этом сообщает Variety, ссылаясь на собственные источники в компании, передает ТСН.
Согласно информации издания, в Apple собираются сотрудничать с голливудской индустрией кино для того, чтобы создавать собственные сериалы и фильмы.
Видеоконтент компании будет доступен пользователям в сервисе iTunes.
В случае, если в Apple действительно будут выпускать собственные телешоу, корпорация будет иметь новых конкурентов - компании Netflix, Amazon и Hulu.
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Пока официальные представители Apple отказываются комментировать слухи о планах на ниве телешоу.
Ранее УНИАН сообщал, что Apple остается самой дорогой компанией страны, чья рыночная капитализация оценивается сейчас в 618 миллиардов долларов.