Apple начнет создавать собственные фильмы и телешоу - СМИ

Об этом сообщает Variety, ссылаясь на собственные источники в компании, передает ТСН.

Согласно информации издания, в Apple собираются сотрудничать с голливудской индустрией кино для того, чтобы создавать собственные сериалы и фильмы.

Видеоконтент компании будет доступен пользователям в сервисе iTunes.

В случае, если в Apple действительно будут выпускать собственные телешоу, корпорация будет иметь новых конкурентов - компании Netflix, Amazon и Hulu.

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Пока официальные представители Apple отказываются комментировать слухи о планах на ниве телешоу.

Ранее УНИАН сообщал, что Apple остается самой дорогой компанией страны, чья рыночная капитализация оценивается сейчас в 618 миллиардов долларов.