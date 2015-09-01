Москва лидирует в списке самых недружелюбных городов мира

Российская столица возглавила рейтинг из 30 городов, который составил журнал для путешественников Travel + Leisure, сообщает Lenta.ru

Рейтинг составили по результатам опроса почти 200 тысяч людей со всего мира. Всего в голосовании на звание худшего города участвовали 266 городов.

Люди, которые посещали Москву, упрекали москвичей в нежелании помогать, а в городе проблемы с ресторанами и общественным транспортом.

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Также в тройку недружелюбных городов вошел Санкт-Петербург.

Кроме того, в топ вошли французские Марсель и Канны, а также американские Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор и Лас-Вегас.

Журнал также представил список из 30 самых дружелюбных для туристов городов. Его возглавил ирландский Голуэй, жители которого впечатлили путешественников своей гостеприимностью и чувством юмора.

В мае прошлого года портал о путешествиях Tripadvisor опубликовал рейтинг, в котором Москва названа одним из худших городов для путешествий, уступив лишь Мумбаю и Пунта-Кане. Туристы, принявшие участие в онлайн-опросе, оценивали населенные пункты по 16 категориям, в том числе дружелюбие местных жителей, лучшие услуги такси, лучшее соотношение «цена-качество» поездки, лучшие отели.

Журнал Travel + Lesisure начал выходить в 1937 году. Ежегодно издание публикует разные рейтинги, например, «500 лучших отелей мира» или «Лучшие города США».