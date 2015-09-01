Сегодня одиннадцатая годовщина трагедии в Беслане

Продолжавшаяся три дня осада школы, начавшаяся 1 сентября 2004 года, и массовая гибель людей в школе №1 города Беслана, стала одним из самых кровавых терактов в истории России, пишет служба новостей "Голоса Америки".

Теракт начался в первый день учебного года. Около 30 чеченцев и ингушей, захватили школу, убив несколько ее сотрудников, после чего захватили в заложники более 1100 человек, в том числе 800 детей. В течение 52 часов, пока продолжалось противостояние, большинство заложников находилось в спортзале школы, в жаре и духоте, без еды и воды.

На третий день некоторые из заложников были освобождены, а тела некоторых из тех, кто был убит в первый день, – позволено забрать. Однако неожиданно произошло несколько мощных взрывов, после чего начался пожар, охвативший спортзал и приведший к обрушению крыши. В ответ российский спецназ, поддерживаемый танками, взял штурмом здание и вступил в бой с террористами, удерживавшими заложников. В результате штурма погибло более 340 заложников, в том числе 186 детей. Сотни людей получили ранения, многие пропали без вести.

Предполагается, что группа, совершившая нападение на школу, находилась под контролем чеченского сепаратистского лидера Шамиля Басаева, который был убит в 2006 году. Басаев сотрудничал с боевиками-джихадистами – такими, как Ибн аль-Хаттаб, гражданин Саудовской Аравии, тесно связанный с "Аль-Кайдой".