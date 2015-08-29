С 1 сентября в аэропортах ЕС усилят контроль - СМИ
18:58, 29 августа 2015Мир
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С 1 сентября в ЕС вступают в силу новые правила контроля безопасности в аэропортах, направленные на предотвращение террористических актов.
Контроль в аэропортах усилят / avianews.com
Согласно предписаниям, ручную кладь будут выборочно проверять с использованием приборов, которые определяют наличие взрывчатых веществ, сообщает dw со ссылкой на агентство dpa.
Аналогичным проверкам также могут подвергаться пассажиры.
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Контроль в аэропортах будет проводиться по улучшенным техническим стандартам. Для проверки на наличие взрывчатых веществ будут использоваться специальные полоски бумаги и салфетки. Издержки должны быть настолько минимальны, насколько это возможно, заявили в министерстве внутренних дел Германии.
Тем не менее, новые правила могут привести к увеличению времени ожидания, отметили в министерстве.
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