С 1 сентября в аэропортах ЕС усилят контроль - СМИ

Согласно предписаниям, ручную кладь будут выборочно проверять с использованием приборов, которые определяют наличие взрывчатых веществ, сообщает dw со ссылкой на агентство dpa.

Аналогичным проверкам также могут подвергаться пассажиры.

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Контроль в аэропортах будет проводиться по улучшенным техническим стандартам. Для проверки на наличие взрывчатых веществ будут использоваться специальные полоски бумаги и салфетки. Издержки должны быть настолько минимальны, насколько это возможно, заявили в министерстве внутренних дел Германии.

Тем не менее, новые правила могут привести к увеличению времени ожидания, отметили в министерстве.