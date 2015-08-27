Полиция нашла мертвым известного двойника Джастина Бибера
08:56, 27 августа 2015Мир
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Полиция нашла мертвым известного двойника Джастина Бибера Тобиаса Штребеля, который пропал несколько дней назад.
Мужчина потратил более $100 тысяч, чтобы быть похожим на Бибера / twitter.com/DailyMail
Об этом сообщает портал TMZ.
Тело 35-летнего мужчины нашли в одном из мотелей долины Сан-Фернандо. Полиция обнаружила в комнате наркотики, но причины смерти пока неизвестны, ведется расследование.
Отмечается, что в полиции заявляли, что мужчина мог исчезнуть после разрыва со своим бойфрендом. Ранее Штребел был объявлен в розыск в округе Лос-Анджелес.
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Штребель потратил более $100 тыс. на пластические операции, чтобы быть похожим на своего 21-летнего кумира. Он был участником многих телевизионных шоу и имел собственных поклонников.
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