Арбитражная палата в Гааге признала Россию виновной в нарушении Морской конвенции ООН

Такое сообщение опубликовал официальный сайт суда, сообщает Европейская правда.

В документе отмечается, что трибунал был создан в соответствии с уставом ООН, а предметом его рассмотрения стал захват российскими властями голландского судна "Arctic Sunrise", которое использовали экологи из организации GreenPeace.

Как известно, инцидент с участием "Arctic Sunrise" произошел в 2013 году – тогда экологи, протестовавшие против добычи нефти в Арктике, приковали себя к плавучей платформе.

Россия задержала не только экологов, но также весь экипаж и само судно, ходившее под голландским флагом.

Тем самым Россия нарушила требования Морской конвенции ООН, утверждали истцы.

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Россия от начала рассмотрения иска отказалась участвовать в процессе, не назначила уполномоченных и не внесла банковский залог. В то же время, статус ООН позволяет выносить решения без согласия ответчика.

Иск был удовлетворен судом.

"Суд постановил, что Нидерланды имеют право на компенсацию за ущерб, нанесенный Arctic Sunrise, а также за материальный и нематериальный ущерб Arctic 30 (компании-владельцу судна), суммы внесенных залогов (за членов экипажа судна)..., а также за понесенные Нидерландами расходы в связи с выдачей банковской гарантии, в соответствии с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву", - отмечается в пресс-релизе суда.

Суммы компенсации пока не называются.

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Как сообщал УНИАН, судно, экологов и команду корабля задержали 19 сентября 2013 года после попытки провести акцию против добычи нефти на платформе в Печорском море. Их обвинили в пиратстве, позже дело переквалифицировали на хулиганство и подсудимых освободили под залог.

Год назад судно Arctic Sunrise международной экологической организации Greenpeace покинуло Мурманский порт после почти года ареста в России.