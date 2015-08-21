Лидер оппозиционной партии Греции намерен возглавить правительство

Также он отметил, что его партия готова к парламентским выборам, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

Президент Греции Прокопис Павлопулос согласен на формирование нового правительства Меймаракисом перед тем, как пройдут следующие выборы.

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Однако маловероятно, что "Новой демократии" удастся сделать это в течение трех дней, как предусмотрено греческой конституцией.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе телеобращения к нации объявил о своей отставке.