Лидер оппозиционной партии Греции намерен возглавить правительство
06:48, 21 августа 2015Мир
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Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции "Новая демократия" Вангелис Меймаракис заявил, что он общался с лидерами других партий по поводу формирования нового правительства после отставки Алексиса Ципраса.
REUTERS
Также он отметил, что его партия готова к парламентским выборам, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.
Президент Греции Прокопис Павлопулос согласен на формирование нового правительства Меймаракисом перед тем, как пройдут следующие выборы.
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Однако маловероятно, что "Новой демократии" удастся сделать это в течение трех дней, как предусмотрено греческой конституцией.
Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе телеобращения к нации объявил о своей отставке.
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