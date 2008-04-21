У берегов Сомали пираты захватили еще одно судно

Сегодня ночью у берегов Сомали пираты захватили испанское рыболовецкое судно "Плая де Бакио", на борту которого находится 26 человек, передает ИТАР-ТАСС .

В составе команды 13 испанских и 13 иностранных моряков.

По предварительным данным, пираты отгоняют судно в один из сомалийских портов.

Оно было захвачено в том же районе, что и недавно освобожденная французская яхта "Ле Понан".